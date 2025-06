Vor 1700 Zuschauern: Weilach schickt Schiltberg in die A-Klasse

Der TSV Schiltberg ist abgestiegen. Gegen den A-Klasse-Vizemeister TSV Weilach hatte der Kreisklassist beim 0:4 vor der Traumkulisse von 1679 zahlenden Besuchern in Aresing kaum eine Chance. Das Entscheidungsspiel war eigentlich beendet, ehe es richtig begann. Schiltberg offenbarte von Beginn an seine Schwächen in der Defensive. Die Partie war gerade 37 Sekunden alt, da jubelten die Weilacher bereits. Schiltberg ließ mehr als nervös Lukas Koppold auf der rechten Seite gewähren und die Hereingabe grätschte Manuel Daurer zum Entsetzen der Schiltberger an Keeper Kai Vollbracht ins eigene Tor.

Reinhold Rummel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schiltberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schiltberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis