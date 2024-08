Schneller und flexibler: Sielenbacherinnen starten ins Abenteuer Bezirksoberliga

Mit einer Bilanz von 94:19 Toren bei 19 Siegen und einem Unentschieden aus 20 Spielen ist die Spielgemeinschaft Sielenbach/Inchenhofen in der vergangenen Saison ungeschlagen in die Bezirksoberliga (BOL) aufgestiegen. Zum Abschluss der alten Saison konnten zwei Spielerinnen noch einen besonderen Höhepunkt verbuchen. Über das Erfolgsrezept der Mannschaft und die Ziele in der neuen Liga. Wir haben beim Trainingsauftakt vorbeigeschaut.

