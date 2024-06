Fußball

Unfassbares Drama und grenzenloser Jubel: Die Fußball-Saison im Rückblick

Plus Die Saison dauert aufgrund des Hochwassers länger. Es wird chaotisch: Von großen Gefühlen in entscheidenden Spielen - von Meisterfeiern und Abstiegstränen.

Von Sebastian Richly

Mit etwas Verspätung ist de Saison bei den heimischen Fußballern zu Ende gegangen. Neben historischen Doppelaufstiegen gab es auch einige Enttäuschungen für die Teams aus dem Wittelsbacher Land.

Meister und Absteiger: Die besten Bilder der Fußball-Saison

Bayernliga Erneut eine wildere Saison hat der FCP hinter sich. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga und dem damit verbundenen Umbruch lief es zunächst ganz ordentlich beim Dorfklub. Höhepunkt war der Sieg im Verbandspokal gegen den TSV 1860 München . Danach ging die Leistungskurve allerdings nach unten. Im Frühjahr wollte dann im Dachauer Hinterland beinahe gar nichts mehr gelingen. Als sogar der Abstiegskampf drohte, zogen die Verantwortlichen die Reißleine. Der Sportliche Leiter Johannes Müller müsste seinen guten Freunde Martin Weng als Trainer entlassen. Es kam Feuerwehrmann Josef Steinberger , der den FCP zum Klassenerhalt führte und auch in der kommenden Saison die Kommandos gibt.

Verabschiedete sich mit dem Klassenerhalt aus TSV Aindling: Trainer Christian Adrianowytsch.

Landesliga Der Sprung von der Bezirks- auf die Verbandsebene ist nicht einfach. Für viele Aufsteiger geht es meist direkt wieder runter. Nicht so für den TSV Aindling , der sich sofort etablierte. In Abstiegsgefahr geriet die Elf von Trainer Christian Adrianowytsch über die gesamte Spielzeit eigentlich nie, obwohl es punktetechnisch eng zu ging. Fünf Spieltage vor dem Ende war sogar noch Platz zwei für die Elf vom Schüsselhauser Kreuz drin, am Ende landete Aindling auf Rang neun. Der Schlüssel zum Erfolg war die stabile Defensive, die in 34 Spielen nur 42 Gegentore zuließ, der zweitbeste Wert der Liga.

Fußball: Griesbeckerzell spielt überragende Rückrunde

Bezirksliga Mit Platz vier feierte der VfL Ecknach die beste Platzierung der Vereinsgeschichte. 49 Punkte holte das Team des Trainerduos Michael Eibel / Angelo Jakob . Dabei ging es mit der Derbypleite gegen Griesbeckerzell alles andere als optimal los. Doch die Aichacher Vorstädter fingen sich und überzeugten vor allem gegen die Topteams Wertingen und Stätzling . Neun Punkte gab es gegen Meister und Vizemeister. Zwei ganz unterschiedliche Runden spielte der SC Griesbeckerzell in seinem ersten Bezirksliga-Jahr überhaupt. Zur Winterpause hatten viele den SCG nach gutem Start und dann einer Durststrecke schon abgeschrieben – zumal sich mit dem Karriereende von Stammkeeper Florian Hering eine weitere Baustelle auftat. Doch davon ließ sich der Aufsteiger nicht beeindrucken. Eine Serie von neun Spielen ohne Niederlage beförderte die Zeller über den Strich, am Ende stand ein souveräner Klassenerhalt, mit dem sich Spielertrainer Matthias Kefer verabschiedete. Noch etwas länger zittern musste der TSV Hollenbach . Die Krebsbachtaler waren zuvor aus der Landesliga abgestiegen, das gleiche Schicksale drohte nun erneut. Dank eines Schlussspurts hielt das Team der Trainer Christoph Burkhard und Daniel Zweckbronner aber doch noch die Klasse. Defensiv überzeugte Hollenbach , offensiv ließ aber wenig zusammen. Mit zehn Unentschieden holte man sich den Titel des Remis-Königs.

Enttäuschung pur herrschte nach der verlorenen Relegation bei Sebastian Stegmair und dem BC Aichach.

Kreisliga Am Ende fehlte dem BC Aichach ein Punkt zur Meisterschaft. Die Aufholjagd der Paarstädter kam zu spät und so musste der Vizemeister der Oststaffel in die Relegation . Auch hier wurde es knapp doch am Ende unterlag der BCA der SpVgg Lagerlechfeld mit 1:2 und musste seine Aufstiegsträume begraben. Die Aufstiegsränge verlier der FC Affing schon einige Spieltage vor Schluss aus den Augen. Nach schwachem Start überoberte der FCA zwischendurch sogar Platz eins, am Ende war, betrug der Rückstand auf Aichach allerdings elf Punkte. Eine Saison im sicheren Mittelfeld hat der SSV Alsmoos-Petersdorf hinter sich, der mit 46 Punkten sich am Ende noch auf Rang fünf vorschob. Gleiches gilt für den SC Oberbernbach, der zwischenzeitlich allerdings etwas zittern musste. Dank Torjäger Arsim Kadirolli stand am Ende Platz acht. Auch der BC Adelzhausen geriet etwas in Abstiegsnöte, hielt aber letztlich die Klasse als Zehnter. Der TSV Pöttmes spielte lange um Platz fünf mit, rutschte zum Ende der Saison aber noch ab und belegte Platz elf in der Endabrechnung.

Schlimmer lief es für den TSV Dasing, der nach vier Spielzeiten wieder in die Kreisklasse runter muss. Lange Zeit lagen die Autobahner, die von Verletzungen gebeutelt waren, abgeschlagen am Tabellenende. Ein Schlussspurt weckte nochmals Hoffnungen, doch am Ende verpasste Dasing die Relegation um zwei Punkte. Ebenfalls direkt runter musste die SG Stätzling II/Igenhausen, die sich mit dem Schicksal aber deutlich besser anfreunden kann. Schließlich hatte die kurzfristig gegründete Spielgemeinschaft fast die komplette Saison über arge Personalprobleme. Trainer Christian Jauernig konnte nie auf einen Stamm setzen. In der Kreisklasse soll nun mit Rückkehrer Eugenio Paci wieder ein Team aufgebaut werden.

