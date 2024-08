Hartmann wird zum Helden: Aindling besiegt Eichstätt im Elfmeterschießen

Im Fußball geht es bisweilen ein wenig verrückt zu, das gilt speziell im Pokal. Dass sich der TSV Aindling in der ersten Runde auf Verbandsebene gegen den VfB Eichstätt mit 5:3 Toren nach Elfmeterschießen durchsetzen würde, das hatten mit Sicherheit die wenigsten erwartet. Die 0:6-Schlappe am vergangenen Samstag in Memmingen hatte die Optimisten im Lager der Hausherren weitgehend verstummen lassen. Außerdem kamen die Gäste als Spitzenreiter der Bayernliga Nord. Und diesem Status wurden sie auch in spielerischer Hinsicht gerecht.

