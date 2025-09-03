„Der Titel Vizemeister kann eine Bürde sein“

„Vizemeisterinnen“: Das Wort prangt über den Fußballerinnen des TSV Sielenbach, als hätte es jemand in neonfarbenen Leuchtbuchstaben über dem Sportheim angebracht. Von Weitem sichtbar wie die Kuppel des Klosters Maria Birnbaum. Nina Ruscheweyh würde dieses Schild, das die Mannschaft zum Start der Bezirksoberligasaison als Spitzenteam ausweist, am liebsten abschalten. „Das kann schon eine Bürde sein“, sagt sie: „Die Erwartungen im Team und bei den Gegnerinnen sind dadurch hoch.“ Wenngleich sie hinzufügt: „Wir sind sehr gut aufgestellt und wollen in einer Liga, die spielerisch noch einmal an Qualität dazugewonnen hat, unter die besten Vier kommen.“

