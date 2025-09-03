Icon Menü
Fußballerinnen des TSV Sielenbach: „Vizemeister kann schon eine Bürde sein“

Fußball - Frauen-BOL

„Der Titel Vizemeister kann eine Bürde sein“

Die Fußballerinnen des TSV Sielenbach starten verspätet in die Bezirksoberliga. Spielertrainerin Nina Ruscheweyh über die Ziele, den Abschied und den Nachfolger von Trainer Hannes Helfer sowie den knapp verpassten Aufstieg.
Von David Libossek
    • |
    • |
    • |
    Tüfteln an der richtigen Taktik für die anstehende BOL-Saison: Sielenbachs Spielertrainerin Nina Ruscheweyh und ihr Co-Trainer Manfred Eisenmann beim Pokalspiel in Gerolsbach.
    Tüfteln an der richtigen Taktik für die anstehende BOL-Saison: Sielenbachs Spielertrainerin Nina Ruscheweyh und ihr Co-Trainer Manfred Eisenmann beim Pokalspiel in Gerolsbach. Foto: Helmut Steurer

    „Vizemeisterinnen“: Das Wort prangt über den Fußballerinnen des TSV Sielenbach, als hätte es jemand in neonfarbenen Leuchtbuchstaben über dem Sportheim angebracht. Von Weitem sichtbar wie die Kuppel des Klosters Maria Birnbaum. Nina Ruscheweyh würde dieses Schild, das die Mannschaft zum Start der Bezirksoberligasaison als Spitzenteam ausweist, am liebsten abschalten. „Das kann schon eine Bürde sein“, sagt sie: „Die Erwartungen im Team und bei den Gegnerinnen sind dadurch hoch.“ Wenngleich sie hinzufügt: „Wir sind sehr gut aufgestellt und wollen in einer Liga, die spielerisch noch einmal an Qualität dazugewonnen hat, unter die besten Vier kommen.“

