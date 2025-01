Wer holt sich die Krone? Dasing und Friedberg starten bei Kreisfinale

Am Sonntag rollt der Ball in der TSV-Sporthalle an der Hans-Böller-Straße in Friedberg. Beim großen Futsal-Kreisfinale treten die Bezirksligisten FC Horgau und TSV Meitingen sowie der gastgebende TSV Friedberg (Kreisliga) und der Kreisklassist FC Öz Akdeniz Augsburg in der Gruppe A an. In der Gruppe B spielen Favorit SV Cosmos Aystetten, die Bezirkligisten TSV Bobingen und TSV Haunstetten und der Außenseiter TSV Dasing (Kreisklasse) um den Einzug in die Zwischenrunde.

