Ohne Favoriten: Aichacher Weihnachtscup offen wie nie

Die Aichacher Hallentage haben bereits begonnen, doch der Höhepunkt steht am zweiten Weihnachtsfeiertag an. Dann kämpfen ab 16 Uhr zehn Mannschaften um den Sieg beim traditionsreichen Weihnachtscup, der seit 34 Jahren gespielt wird. Und zwar klassisch mit großem Ball, Bande und großen Toren. Eines steht bereits im Vorfeld fest - es wird einen neuen Titelträger geben. Insgesamt sind drei Teams am Start, die das Turnier bereits gewonnen haben, aber auch neue Gesichter.

