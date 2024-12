Zell scheitert knapp: Meitingen gewinnt Aichacher Weihnachtscup

Spannend ging es beim Aichacher Weihnachtscup am zweiten Weihnachtsfeiertag zu. Vor rund 420 Zuschauenden sicherte sich der TSV Meitingen den Titel auf dem Parkett. Insgesamt zehn Mannschaften kämpften beim klassischen Hallenfußball mit springendem Ball, Bande und großen Toren um den Sieg. Bereits in der Vorrunde waren die Partien hart umkämpft. Am Ende siegte der TSV Meitingen mit 3:0 im Finale gegen den Sc Griesbeckerzell.

