Aichach dominiert im Topspiel: TSV-Handballer gewinnen vor Rekordkulisse

Es liefen die letzten Sekunden. Da erhoben sich die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Turnhalle am Gymnasium demonstrativ und spendeten den Aichacher Handballern Beifall. Stehende Ovationen für den Spitzenreiter der Bezirksoberliga - war das nicht ein wenig zu viel der Ehre? Keineswegs. Die Gastgeber boten im wichtigsten Auftritt der Saison die beste Leistung und verteidigten mit einem 33:25 über Verfolger TSV Niederraunau die Spitze in souveräner Art. Es war ein Topspiel, das den hohen Ansprüchen gerecht wurde. Und die Frauen des TSV Aichach waren ebenfalls erfolgreich. Sie bezwangen den ASV Dachau mit 35:23 Toren und sorgten für die richtige Einstimmung auf die folgende Gala der Männer.

