In ihren Auswärtsspielen erwiesen sich die Handballerinnen des TSV Aichach bisher stets als Lieferantinnen von Punkten. Am Samstag verloren sie auch den dritten Auftritt in einer fremden Halle, in Gräfelfing unterlagen sie der HSG Würm-Mitte 2 mit 25:32. In der Tabelle der Oberliga Süd weist nur Brannenburg weniger Punkte auf.

