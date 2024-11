Herbstmeisterschaft im Blick: Aichacher Handballer marschieren

Was im Sommer wohl niemand für denkbar hielt, darüber darf jetzt zumindest vorsichtig spekuliert werden: Die Handballer des TSV Aichach haben gute Aussichten, um in der Bezirksoberliga die Herbstmeisterschaft zu erringen. Am Sonntag setzten sie sich bei der HSG Lauingen-Wittislingen mit 29:25 durch und verfügen nun als Spitzenreiter über einen Vorsprung von zwei Punkten. Und die Frauen des gleichen Vereins? Auch bei denen zeigt die Erfolgskurve nach oben. Beim Team zwei des TSV Herrsching siegten sie mit 27:22 und feierten den dritten doppelten Punktgewinn in Folge.

