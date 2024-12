Kein Durchkommen: Aichacherinnen unterliegen beim FC Bayern

Mit zwei Niederlagen am Stück, die jeweils gegen Spitzenteams zustande kamen, gehen die Handballerinnen des TSV Aichach in die kurze Winterpause. Nach dem 25:28 gegen Haunstetten mussten sie sich am Donnerstagabend auch beim FC Bayern München geschlagen geben, der neue Spitzenreiter der Oberliga Süd war mit 37:29 Toren erfolgreich. Die Aichacher Männer dagegen müssen in diesem Jahr noch einmal ran. Sie treten am Samstag um 20 Uhr in der Bezirksoberliga beim TSV Bobingen an. Egal, wie dieses Duell auch enden mag: Die Gäste werden als Spitzenreiter heimkehren.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Bayern München Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bobingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis