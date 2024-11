Klare Sache: Aichacher Handballteams feiern Kantersiege

Wegen einer Leichtathletik-Veranstaltung stand diesmal die Aichacher Halle am Gymnasium nicht wie üblich am Samstag für die Handballteams des TSV Aichach zur Verfügung. Also wich man auf Sonntag aus. Der Schritt hatte in sportlicher Hinsicht keinerlei Nachteile, denn Frauen (beim 31:22 gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering) wie Männer (beim 36:19 gegen den TSV Bäumenheim) gewannen ihre Partien. Und das Zuschauer-Interesse konnte sich ebenfalls wieder sehen lassen. Zwei Talente feiern Premiere.

