Mit Premiere: Furioser Heimspielauftakt bei Aichacher Handball-Teams

Knapp ein halbes Jahr währte die Pause im Handball, am Samstag hatte der TSV Aichach in der Saison 2024/25 den ersten Doppelspieltag zuhause zu bieten. Die Leistungen konnten sich allemal sehen lassen. Bedenkt man, dass sich beide Teams personell noch nicht in bester Besetzung befanden, so darf den nächsten Wochen mit einer gewissen Zuversicht entgegen geblickt werden. Die Frauen setzten sich gegen den TSV Brannenburg in der Oberliga Süd mit 35:25 Toren durch, die Männer behielten gegen den TSV Göggingen in der Bezirksoberliga mit 29:24 die Oberhand.

