Trotz doppeltem Heimspieltag: Aichachs Handballabteilung geht getrennte Wege

Am Freitagabend steht in der Handballabteilung des TSV Aichach die traditionelle Weihnachtsfeier auf dem Programm. Bei den letzten Heimspielen in diesem Jahr gehen Männer und Frauen des Vereins aber getrennte Wege. Das erscheint ungewöhnlich, denn üblich ist es, dass beide Teams hintereinander am selben Tag aktiv werden. Die Frauen tragen ihr Heimspiel in der Oberliga Süd am Samstag ab 15.15 Uhr gegen die zweite Mannschaft des TSV Haunstetten aus. Die Männer sind in der Bezirksoberliga Schwaben erst am Sonntagabend um 18 Uhr an der Reihe; sie begrüßen die SG Augsburg 1871/Gersthofen.

