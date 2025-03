Aichacher Männer trotz Mini-Aufgebot nicht aufzuhalten, Frauen punkten mit dem letzten Wurf

Mit diesen Resultaten konnte man durchaus rechnen. Die Handballerinnen des TSV Aichach kamen am Samstag in der Oberliga Süd beim SC Unterpfaffenhofen-Germering zu einem Unentschieden, das mit 29:29 torreich ausfiel. Viele Treffer gab es auch im Spiel der Bezirksoberliga der Männer. Beim 42:23-Sieg in Bäumenheim kamen zu keinem Zeitpunkt Zweifel am klaren Erfolg des Spitzenreiters aus Aichach auf.

