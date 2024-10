Zweiter Heimspieltag wird zum Härtetet für Aichacher Handballer

Am zweiten Heimspieltag für die Handballer des TSV Aichach in der Saison 2024/25 begrüßen die Frauen in der Oberliga Süd am Samstag um 17.15 Ur den HC Donau/Paar. Danach haben die Männer etwas Besonderes zu bieten. Mit der Mannschaft des TSV Schwabmünchen stellt sich um 19.30 Uhr nicht nur ein alter Rivale vor, sondern auch der aktuelle Tabellenführer der Bezirksoberliga, der noch keinen Punkt abgegeben hat.

