Stotzard erwartet den ungeschlagenen Primus – holt Friedberg endlich den ersten Sieg?

Der fünfte Spieltag steht in der Kreisklasse auf dem Programm. In der Aichacher Liga führt der TSV Kühbach die Tabelle mit drei Siegen und einer Punkteteilung mit zehn Zählern vor dem SV Ried, neun Punkte, an. Am Wochenende ist die Emanuel Miok-Elf zu Gast beim Aufsteiger TSV Weilach, der am vergangenen Wochenende seine erste Niederlage hinnehmen musste – 2:3 gegen Mitaufsteiger TSV Sielenbach.

Die offensivfreudigen Weilacher haben bereits zehn Treffer verbucht – Kühbach deren neun. Für eine abwechslungsreiche Partie wird in Weilach damit gesorgt sein. Bereits am Samstag erwartet der SV Wulfertshausen Zuhause den A-Klassenmeister und Aufsteiger SV Obergriesbach. Die Zeche-Elf feierte am vergangenen Wochenende ihren ersten Sieg im neuen Umfeld beim 3:2-Heimerfolg über den BC Rinnenthal II trotz eines frühen 0:2-Rückstands. Auch die Trinkl-Elf des SVW drehte einen 0:2-Rückstand im Stadtderby gegen den TSV Friedberg und feierte einen 5:2-Auswärtssieg.

Hat sich gut eingefügt beim SV Wulfertshausen: Trainer Benjamin Trinkl, der zuletzt einen 5:2-Derbysieg aus Friedberg nach Hause brachte. Foto: Reinhold Rummel

„Das war eine wilde Partie“, hofft Benjamin Trinkl, „dass wir unsere Defensivaufgaben weiter optimieren und nun nachlegen können“, so der 33-jährige neue Coach der Wulfertshausener nach der Partie in Friedberg. Die wiederum warten noch auf den ersten Sieg nach dem Abstieg aus der Kreisliga. Und die Aufgabe am Sonntag beim Neuling TSV Sielenbach wird für die Nowak-Elf nicht leichter.

Aufsteiger TSV Sielenbach ist in der Liga angekommen – nun kommt Absteiger TSV Friedberg

Dort ist man nach dem jüngsten Coup gegen Weilach – 0:2 lag die Tremmel/Ströhl-Elf zur Pause im Rückstand – mit neuem Selbstvertrauen ausgestattet. „Wir sind angekommen in der Kreisklasse und haben den Kampf angenommen“, so der spielende Abteilungsleiter Christoph Bauer, der mit seinem Team nun auch gegen Friedberg Punkte Zuhause einfahren möchte. Beim Tabellenzweiten SV Ried ist der TSV Hollenbach II zu Gast und der VfL Ecknach II erwartet zur Mittagsstunde den Nachbarn TSV Dasing.

In neuer Umgebung ist die DJK Stotzard seit dem Sommer im Einsatz. Spielertrainer Simon Knauer nimmt die Aufgabe in der Kreisklasse Nord sportlich: „Da lernt man nun neue Sportanlagen und Vereine kennen. Klar ist dies eine extreme Herausforderung, da man man die Stärken der neuen Gegner zu wenig kennt und dies nur schwer einschätzen kann“, so der Stotzarder Coach.

Derby in der Kreisklasse Augsburg Nord: DJK Stotzard empfängt SG Thierhaupten/Baar

Am Sonntag hat er mit seiner Elf eine erste schwere Prüfung zu meistern. Dann kommt mit der SG SV Thierhaupten/SV Baar der aktuelle Spitzenreiter. Die Elf um Spielertrainer Matthias Kefer (zuletzt SC Griesbeckerzell) führt mit 12 Punkten und dem starken Torverhältnis von 19:3 Treffern aus vier Begegnungen die Tabelle klar an. Zuletzt entführte man mit einem 7:0-Kantererfolg beim FC Langweid die Punkte. „Die haben bisher eindrucksvoll bewiesen, dass sie zum Favoritenkreis um die Meisterschaft stehen“, so Simon Knauer.

Mit Ex-Profi Dominik Reinhardt steht im Mittelfeld ein wichtiger Stratege im Team der Thierhaupter. Und mit dem 30-jährigen Niko Schröttle steht ein weiterer regionalligaerprobter Mittelfeldspieler in den Reihen des Spitzenreiters. „Das ist ein gewaltiger Kaliber für uns“, so Knauer. Gegenüber der vergangenen Saison hat sein Team aber an Qualität dazugewonnen. Mit dem 33-jährigen Mehmet Findek hat er einen spielstarken Co-Spielertrainer für die DJK gewonnen. Und damit will er mit seiner DJK Zuhause wieder zur alten Macht werden. „Mit unseren Fans im Rücken wollen wir auch den Spitzenreiter ärgern“, so der 36-jährige Ex-Aindlinger Torjäger. Der FC Gundelsdorf erwartet in der Nord-Staffel die zweite Garnitur des TSV Gersthofen am Sonntag.