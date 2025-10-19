Spitzenreiter TSV Kühbach verliert Nimbus der Unbesiegbarkeit – Stotzard gewinnt Nord-Spitzenspiel

Erstmals in dieser Saison konnte der TSV Kühbach nicht punkten. Die Miok-Elf unterlag beim BC Rinnenthal II mit 1:2. Der TSV Friedberg konnte im Derby gegen den TSV Dasing in der Schlussminute zum 1:1 ausgleichen und nicht unverdient sich einen Punkt sichern. Torlos 0:0 trennten sich Schlusslicht SC Oberbernbach und der TSV Sielenbach. Der SV Wulfertshausen musste sich mit 1:3 dem TSV Hollenbach II beugen. Und auch der VfL Ecknach II unterlag zu Hause mit 1:3 dem SV Ried.

TSV Friedberg – TSV Dasing 1:1

Von einem Dämpfer sprach Dasings Spielertrainer Michael Guggumos nach der Punkteteilung beim Nachbarn TSV Friedberg. „Wir fanden zunächst nicht die richtige Einstellung und waren anschließend vor dem Tor nicht clever genug“, so der Dasinger, der selbst beim Stande von 0:0 (71.) mit einem Foulelfmeter am 18-jährigen Keeper Kilian Kretz scheiterte. Friedbergs Coach Daniel Nowak sprach dann von einem „toll erkämpften Punkt, den wir unbedingt haben wollten“. Er verteilte eifrig ein dickes Kompliment an seine Elf, die vor dem Seitenwechsel selbst Chancen hatte. Jonas Wilfert scheiterte zweimal allein vor Dasings Keeper Greppmair. Wenig später hatte man dann Pech, dass Manuel Frindert zunächst nur den Innenpfosten traf und dann sein Kopfball an die Latte knallte. „Da hätten in Führung gehen müssen“, so der Friedberger Coach. Nach dem Wechsel wirbelte dann der Gast, der aber bis zur 85. Minute immer wieder an Keeper Kretz scheiterte. Erst als Valentin Gilg die Lücke fand, ging der Gast in Führung. Friedberg gab aber nicht auf und als David Schmid der Ball aus kurzer Distanz an die Hand sprang, gab es Strafstoß in der Schlussminute. Umut Kayacik blieb ganz cool und verwandelte zum 1:1-Endstand.

BC Rinnenthal II – TSV Kühbach 2:1

Die Reservisten des Bezirksligisten beendeten gegen den Spitzenreiter aus Kühbach ihre Negativserie. Co-Spielertrainer Matthias Reisinger sprach von einer starken Teamleistung: „Heute haben wir uns für den Aufwand belohnt“, bescheinigte er seiner Mannschaft eine kämpferische Leistung auf dem Nebenfeld in Rinnenthal. „Der Knoten ist geplatzt, da das Team die taktischen Vorgaben voll umgesetzt hat“, so Reisinger. Der Tabellenführer war optisch klar überlegen, fand aber kein Rezept, die Abwehrreihe der Heimelf in der ersten Halbzeit zu überwinden. Keeper Treffler brachte immer wieder seine Fangarme dazwischen. Die Platzherren gingen mit ihrem ersten Angriff sofort in Führung. Nico Necker zog stramm ab und versenkte den Ball im unteren Toreck. Glück hatten die Rinnenthaler, dass wenig später der Kopfball von Lapperger nur an die Querlatte ging. Nach dem Wechsel erhöhte Jan Sailer per Kopfball nach einer Flanke von Markus Baader auf 2:0, ehe die Miok-Elf kurz vor dem Ende durch Philipp Boser noch auf 1:2 stellen konnten. „Ein unheimlich tolles Gefühl. Die Jungs haben sich diesen Erfolg verdient“, war Trainer Martin Oswald voll des Lobes.

VfL Ecknach II – SV Ried 1:3

Sehr zufrieden trat Gästespielertrainer Jonas Gottwald die Heimreise aus Ecknach an. Seine Elf ist zwar derzeit personell auf dem Zahnfleisch, „aber das war schon stark, wie alle gekämpft haben“, lobte er seine Elf. Nach einem feinen Doppelpass mit Tobias Weishaupt gelang Fabian Wittmann mit einem satten Distanzschuss die Führung vor der Pause. „Da waren wir sehr effektiv mit unserer Chancenverwertung“, sah Gottwald die Heimelf mit leichten Vorteilen. „Meine Jungs haben aber den gefährlichen Toptorjäger Heinrichs gut aus dem Spiel genommen“, konnten die Rieder auch nach der Pause jubeln. Erneut war Wittmann zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Und als sein Bruder Tobias in bester Stürmermanier auf 3:0 stellte, war der Sieg nicht mehr gefährdet. Ecknachs Stefan Hörl gelang mit einem Kopfballtreffer nur noch eine kosmetische Ergebniskorrektur.

Hollenbach II gewinnt in Wulfertshausen mit 3:1 – Sielenbach gegen Oberbernbach 0:0 – SVO-Duell endet 3:3

SV Wulfertshausen – TSV Hollenbach II 1:3

„Heute haben wir uns wieder einmal selbst geschlagen“, teilte SVW-Coach Benjamin Trrinkl mit. Seine Elf ist im Heimspiel wieder ins alte Muster zurückgefallen, „und hat einfach viel zu einfache Gegentreffer kassiert“, klagte Trinkl. „Das waren wieder individuelle Fehler, die nicht passieren dürfen.“ Beim Führungstreffer der Gäste durch Co-Spielertrainer Fabian Loos warf Keeper Daniel Crnov den Ball zu kurz ab, Loos bedankte sich reaktionsschnell mit der Gästeführung. Zwar konnte Luca Mayer mit einem strammen Freistoßtreffer postwendend ausgleichen, aber dann vertändelten die Platzherren am eigenen Strafraum den Ball. Kevin Hauke sagte Danke und brachte den Gast erneut in Führung. Dem nicht genug, rutschte Fabian Weihers kurz nach der Pause auf den Hosenboden – Johannes Zerle war zur Stelle und machte den 3:1-Auswärtssieg der Reservisten des Landesligisten perfekt. „Der Gast hat seine drei Chancen konsequent genutzt und wir stehen mit leeren Händen da“, so Trinkl.

TSV Sielenbach – SC Oberbernbach 0:0

Torlos endete die Partie zwischen dem Aufsteiger und dem Absteiger. „Das war ein sehr umkämpftes Spiel auf tiefem Geläuf“, teilte Gäste-Coach Niklas Augart mit. Für Hasan Dal war die Partie beits nach 37. Minuten bitter zu Ende. Nachdem er unsanft auf dem Boden landete, musste er mit einer schweren Schulterverletzung ausgewechselt werden, die noch am Sonntag operiert wurde. Die Partie war danach fast eine halbe Stunde unterbrochen. „Danach war es ein sehr temporeiches Spiel, aber mit wenig zwingenden Chancen auf beiden Seiten“, sah Augart Vorteile bei der Heimelf. „Sielenbach hat viele Positionswechsel betrieben und da mussten wir eine hohe Laufbereitschaft erbringen“, war Niklas Augart mit der Punkteteilung beim offensivstarken TSV Sielenbach zufrieden.

SV Obergriesbach – SV Ottmaring 3:3

Von einem rasanten Aufsteigerduell berichtete Obergriesbachs spielender Abteilungsleiter Noah Schönleben. „Das war ein hart umkämpftes Spiel um jeden Zentimeter Platz.“ Er hatte am Ende doppelten Grund zum Jubeln. Per Kopfballtreffer auf Flanke von Marian Pauer gelang ihm der Ausgleich und „damit konnten wir zumindest einen Punkt zu Hause behalten“, freute er sich. Schnörkellos agierten beide Mannschaften. „Beide waren sehr offensiv ausgerichtet und die Räume waren im Mittelfeld sehr eng“, teilte Schönleben mit. Dagegen haderte Gästecoach Christian Jauernig: „Schade, dass wir erneut einen Vorsprung nicht über die Zeit gebracht haben.“ Er war überzeugt, „dass heute mehr für uns drin gewesen wäre“. Seine Elf führte bis zur 87. Minute. „Diesen Flankenball hätten wir unterbinden müssen“, sah er seine Elf bei den Gegentreffern nicht gut posiert.

Kreisklasse Augsburg Nord: Stotzard feiert einen 3:1-Heimsieg über Gundelsdorf

DJK Stotzard – FC Gundelsdorf 3:1

Bereits in der zweiten Spielminute gab es Elfmeter für Gundelsdorf, als Niclas Schillinger den Gundelsdorfer Sebastian Slupik zu Fall brachte und Fabian Forster sicher verwandelte.

Für Roman Wilhelm von der DJK war es am Ende ein verdienter Heimerfolg. „Wir haben mal wieder wach gerüttelt werden müssen“ umschrieb er den Auftakt im Derby. Der Gast aus Gundelsdorf war sofort hellwach und führte schon nach wenigen Minuten durch Fabian Forster. Die Platzherren schüttelten sich kurz, wie Wilhelm weiter mitteilte und nahm dann Fahrt auf. Als Gäste Torhüter Alexander Dirr Pilip Bauer von den Beine holte, verwandelte Simon Knauer sicher zum Ausgleich. Und nur wenig später leitete Bauer mit seinem Treffer den Heimerfolg ein. Noch vor der Pause konnte Thomas Lechner ein Zuspiel von Bauer zum 3:1 über die Torlinie drücken. „Wir haben einfach das Tempo angezogen und die Gäste zu Fehlern gezwungen“ umschrieb Roman Wilhelm den Derbysieg. Damit reihten sich die Knauer-Schützlinge ganz oben in der Tabelle ein.

SG Thierhaupten/Baar – SC Biberbach 4:0

Schon in Hälfte eins machte die SG Thierhaupten/Baar kurzen Prozess mit dem SC Biberbach – und bescherte damit der DJK Stotzard und sich selbst Rang eins beziehungsweise Platz zwei. Gegen den vormaligen Tabellenführer sorgte Niko Schröttle zwar erst in Minute 37 für das 1:0, Maximilian Schacherl machte daraus allerdings mit einem Elfmeter (39.) und einem weiteren Tor (43.) einen Dreifachschlag. Auch in Hälfte zwei traf Thierhaupten/Baar noch einmal kurz vor dem Pfiff: Jost Andreae besorgte in der 87. Minute den 4:0-Endstand.