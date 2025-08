Ungleiches Duell der Kreisliga-Neulinge: Absteiger Zell schießt Aufsteiger Bachern vom Platz

Mit zwei deutlichen Siegen zweier Titelfavoriten ist die Fußball-Kreisliga Ost in die neue Saison gestartet. Das Eröffnungsspiel am Freitagabend war eine klare Sache für den BC Aichach. Genauso hoch gewann der FC Affing das Landkreisderby in Adelzhausen. Noch höher siegte nur Zell gegen Aufsteiger Bachern. Die Sportfreunde Friedberg gingen gegen Pöttmes ebenfalls als Derbysieger vom Platz.

