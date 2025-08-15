Spitzenspiel in der Kreisliga: SSV Alsmoos-Petersdorf fährt die Früchte ein

Besser hätte der Terminplaner seinen Job nicht erledigen können. Am dritten Spieltag steht in der Fußball-Kreisliga Ost das Duell der Verfolger von Spitzenreiter SC Griesbeckerzell an. In der Partie SSV Alsmoos-Petersdorf gegen FC Affing treffen am Samstag um 17.30 Uhr zwei Teams aufeinander, die hervorragend aus den Startlöchern gekommen sind. Nicht nur deshalb verspricht die Begegnung zwischen den beiden Nachbarn eine besondere Brisanz.

„Die Stimmung ist top, besser denn je“, stellt Frank Echter erfreut fest. „Was wir gemacht haben, das hat Früchte gebracht“, so der sportliche Leiter beim SSV. Für ihn ist die Favoritenrolle klar verteilt: „Wenn man die Neuverpflichtungen sieht, dann ist alles gesagt.“ Wenngleich der Funktionär auf dem Papier die Gäste leicht im Vorteil sieht, versichert er dennoch: „Wir sind positiv gestimmt.“ Die wenigen Fragezeichen in seinem Team werden kurz vor dem Anstoß aufgelöst.

Spitzenduell zwischen Alsmoos-Petersdorf und Affing – Aufsteigerduell in Gebenhofen

„Es gibt nicht mehr als sechs Punkte nach zwei Spielen“, rechnet Angelo Jakob vor. Der Spielertrainer des FC Affing erinnert daran, dass seine Truppe jeweils vier Treffer erzielte und bisher nur durch einen Elfmeter ein Gegentor kassierte. Robin Helmschrott, letzte Saison Spielertrainer beim SSV, wird dieses Mal fehlen, weil er zum einen verletzt ist und zum anderen zu jenem Quintett zählt, das im Urlaub weilt. Daher geht es aktuell eng her im personellen Bereich. Beim jüngsten Pokalsieg über Gersthofen standen nur 13 Feldspieler zur Verfügung. Dieser Wettbewerb erhöht die Belastung fürs Team, doch Jakob betont einen anderen Aspekt: „Der Erfolg über den Dritten der Bezirksliga führt dazu, dass die Mannschaft enger zusammenwächst.“

Auch abseits des Spitzenspiels ist in der Kreisliga Ost einiges geboten: Der bislang ebenfalls verlustpunktfreie SC Griesbeckerzell reist zu den Sportfreunden Friedberg, der TSV Pöttmes spielt ebenfalls auswärts beim Aufsteiger BSV Berg im Gau. Die DJK Gebenhofen-Anwalting empfängt im Aufsteigerduell SV Echsheim-Reicherstein, der BC Aichach den vierten Aufsteiger SF Bachern. Außerdem spielen der BC Adelzhausen gegen den SV Klingsmoos und der TSV Inchenhofen gegen den TSV Rain II.