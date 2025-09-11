Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Kreisliga Ost: Der achte Spieltag beginnt bereits am Freitagabend

Fußball - Kreisliga Ost

BCA empfängt BCA

Kreisliga Ost: Der achte Spieltag beginnt bereits am Freitagabend, wenn Leahad beim gegentorgefluteten Bachern antritt. Adelzhausen gastiert zum zweiten Mal binnen fünf Tagen in Aichach.
Von Johann Eibl
    • |
    • |
    • |
    Patrick Schuch (rechts) und der BC Adelzhausen gewannen am Mittwochabend gegen Griesbeckerzell und dessen Spielertrainer Björn Wohlrab.
    Patrick Schuch (rechts) und der BC Adelzhausen gewannen am Mittwochabend gegen Griesbeckerzell und dessen Spielertrainer Björn Wohlrab. Foto: Adrian Goldberg

    Zweimal im Jahr kommt es im Fußball in unserer Region zum Duell BCA gegen BCA. Diese drei Buchstaben gelten als Abkürzung für den Ballspielclub Aichach, der am Sonntag um 15 Uhr Gastgeber dieser Partie in der Kreisliga Ost ist, und für den Ballspielclub Adelzhausen, der in die Kreisstadt kommt. Es wäre keine Überraschung, wenn es zu einer spannenden Auseinandersetzung mit einem knappen Resultat kommen würde. Die Aichacher sind mit 13 Zählern punktgleich mit dem Rangzweiten SSV Alsmoos-Petersdorf, der in Griesbeckerzell antritt, Adelzhausen hat sich mit dem 2:0-Erfolg am Mittwochabend in Griesbeckerzell auf elf Punkte verbessert. Stefan Asam per Handelfmeter und Marvin Gaag waren die Torschützen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden