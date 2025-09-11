BCA empfängt BCA

Zweimal im Jahr kommt es im Fußball in unserer Region zum Duell BCA gegen BCA. Diese drei Buchstaben gelten als Abkürzung für den Ballspielclub Aichach, der am Sonntag um 15 Uhr Gastgeber dieser Partie in der Kreisliga Ost ist, und für den Ballspielclub Adelzhausen, der in die Kreisstadt kommt. Es wäre keine Überraschung, wenn es zu einer spannenden Auseinandersetzung mit einem knappen Resultat kommen würde. Die Aichacher sind mit 13 Zählern punktgleich mit dem Rangzweiten SSV Alsmoos-Petersdorf, der in Griesbeckerzell antritt, Adelzhausen hat sich mit dem 2:0-Erfolg am Mittwochabend in Griesbeckerzell auf elf Punkte verbessert. Stefan Asam per Handelfmeter und Marvin Gaag waren die Torschützen.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86551 Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis