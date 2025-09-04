Petersdorf erwartet im Derby eine enge Kiste

Eine These kann man vorab schon aufstellen, ohne irgendwelchen Widerspruch zu riskieren. Das Programm am siebten Spieltag in der Fußball-Kreisliga Ost wird der SSV Alsmoos-Petersdorf beenden. Sein Derby zu Hause gegen den TSV Pöttmes beginnt am Sonntag erst um 17 Uhr.

Die Petersdorfer haben sich zum Auftakt hervorragend geschlagen, Rang zwei unterstreicht diese Aussage. Dennoch versichert Frank Echter, der sportliche Leiter: „Wir denken nicht an die Tabellenspitze.“ Beim letzten 7:0-Sieg in Bachern hat ihm nicht allein das Ergebnis imponiert, sondern auch die Tatsache, dass sich gleich ein halbes Dutzend an SSV-Kickern in die Liste der Torschützen eintragen konnte. Die Pöttmeser will er keineswegs am bisherigen Abschneiden beurteilen, der TSV kam in sechs Auftritten lediglich zu zwei Unentschieden.

Echter gibt zu bedenken: „Die sind dieses Mal erstmals komplett, die ersten 13, 14 Spieler bei denen sind sehr gut. Das wird eine enge Kiste.“ Natürlich will man dieses Heimspiel siegreich gestalten. Das dabei vielleicht einige Leute verletzt fehlen, sollte laut Echter nicht sonderlich ins Gewicht fallen: „Wir haben einen breiten Kader, das ist heuer ein Plus bei uns.“

Absteiger SC Griesbeckerzell schwächelte zuletzt – SSV Alsmoos-Petersdorf ein harter Brocken

Beim SC Griesbeckerzell war zuletzt ein bisschen Sand im Getriebe. Aus den vergangenen drei Auftritten konnte man insgesamt nur einen Punkt holen. Diese Bilanz trübte die Hoffnung auf eine Rückkehr in die Bezirksliga bereits im nächsten Sommer. Gleichwohl denkt Spielertrainer Björn Wohlrab nun nicht daran, auf sein Team einzuschlagen. Vielmehr plädiert er dafür, die drei angesprochenen Spiele differenziert zu betrachten: „In Friedberg hätten wir gewinnen müssen, da haben wir unglücklich verloren. Gegen Berg im Gau haben wir gar nichts zugelassen.“

Trotzdem geriet der SC ins Hintertreffen und schaffte noch den Ausgleich. Allerdings gingen einige Spieler mit Blessuren aus dieser Auseinandersetzung und die machten sich dann beim BC Aichach negativ bemerkbar: „Bis zum 0:1 waren wir gut im Spiel, aber dann hat man uns den Stecker gezogen.“ Nicht nur vor diesem Hintergrund verbreitet der Coach Zuversicht: „Wichtig ist: Die Jungs ziehen mit, trainieren gut und nehmen die Sachen mit, die nicht so gut waren.“

Zum Gastspiel am Sonntag ab 15 Uhr bei der DJK Gebenhofen-Anwalting sagt Wohlrab: „Die Aufgabe ist nicht ganz ohne.“ Aber personell schaut‘s beim Absteiger nicht schlecht aus. Patrick Szilagyi, der Co-Trainer, kann wieder eingreifen. Das Gleiche gilt für Justin Tanguc, dessen Sperre nach der Roten Karte in Friedberg abgelaufen ist. Was Wohlrab sichtlich freut: Der Kader, mit 17 Feldspielern zuvor nicht gerade üppig bestückt, hat noch Zuwachs erhalten. Viktor Vranjes von Schwaben Augsburg könnte diesmal bereits sein Debüt geben: „Ein junger, entwicklungsfähiger Spieler.“ Der mit seinen 19 Jahren als Alternative für verschiedene Positionen in der Offensive anzusehen ist.