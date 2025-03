Kühbacher Medaillenregen bei der Europameisterschaft

Ein Jahr nach der Silbermedaille bei der EM im italienischen Bruneck hatte Kühbachs Eisstockgilde wieder allen Grund zum Jubeln. Bei den fünftägigen kontinentalen Titelkämpfen der Junioren in der Steiermark trumpften ihre beiden Zugpferde Jonas Krepold und Fabian Schrittenlocher groß auf und rückten mit ihren Leistungen in den Fokus der internationalen Eisstockszene.

Selbst Christian Obermair, Präsident des Deutschen Eisstock-Verbandes (DESV), schwärmte in höchsten Tönen vom Auftritt der beiden TSV-Talente: „Mit Fabian und Jonas besitzt Kühbach zwei Rohdiamanten, die in Deutschland zu den Besten im Jugendbereich zählen.“ Ins gleiche Horn stieß auch Jugendbetreuer Helmut Schuhbeck. „Schon nach dem Abschlusslehrgang war ich mir sicher, dass beide zu den heißen Medaillenanwärtern zählen würden.“

Schrittenlocher und Co. schlagen Gastgeber Österreich

Doch bevor die Nachwuchshoffnungen ihr Können unter Beweis stellen konnten, stand für sie und die mitgereisten Fans zunächst eine Eröffnungsfeier in der Kapfenberger Eisarena auf dem Programm. Tags darauf wurde es mit der U16-Vorrunde im Mannschaftsspiel ernst und mit dem Eröffnungsmatch gegen Gastgeber Österreich ging es auch gleich ans Eingemachte. Mit einem aggressiven Angriffsspiel zogen Schrittenlocher und Co. den Gegnern schnell den Zahn und gewannen 10:2. Nach diesem deutlichen Sieg waren sich alle einig, dass der Weg zu Gold nur über diese deutsche Mannschaft gehen würde.

Vor allem Schrittenlocher demonstrierte seine herausragenden Fähigkeiten und steigerte sich von Spiel zu Spiel. Am Ende der Vorrunde konnte er in den sieben Begegnungen bei nur einem Fehlschuss eine nahezu makellose Bilanz vorweisen. Da ihm seine Mitstreiter nur wenig nachstanden, wurden die Gegner Österreich, Italien, Litauen und Indien nach der Dreifachrunde auf die nachfolgenden Plätze verwiesen.

Icon Vergrößern Schrittenlocher (links) und Krepold (Mitte) freuen sich mit dem Königsmooser Marc Ziegler, der in der Wintersaison für den TSV startet und bei der EM mit der deutschen U19 Gold holte. Foto: Anton Stadlmair Icon Schließen Schließen Schrittenlocher (links) und Krepold (Mitte) freuen sich mit dem Königsmooser Marc Ziegler, der in der Wintersaison für den TSV startet und bei der EM mit der deutschen U19 Gold holte. Foto: Anton Stadlmair

Spannung und Dramatik waren schon zum Auftakt der abschließenden „Page-play-off-Finalrunde“ kaum zu überbieten. Im Spiel des Ersten Deutschland gegen den Zweiten Österreich stand es nach den regulären sechs Kehren 4:4 und es ging zweimal in die Verlängerung. Letztlich behielt das deutsche Team mit zwei Zählern Vorsprung die Oberhand und zog direkt ins Finale ein. Nachdem Italien in der zweiten Quali-Partie den Gastgebern erneut das Nachsehen gegeben hatte, kam es zur überraschenden Endspielpaarung Deutschland gegen Italien. Diese Chance auf Gold ließ sich die Mannschaft von Bundestrainer Matthias Peischer nicht entgehen und holte mit einem 9:2-Erfolg das begehrte Edelmetall. Platz drei belegte Österreich.

Zum absoluten Highlight aus Kühbacher Sicht avancierte das U16-Einzelfinale. Nach der Qualifikationsrunde platzierte sich das Kühbacher Duo auf den Plätzen drei und sechs. Schrittenlocher (273 Punkte) und Krepold (254) lagen hinter Lokalmatador Schopf (291) und Obermayer (276) noch aussichtsreich im Rennen, hatten aber noch 48 schwierige Finalschüsse zu meistern.

Der Kühbacher Krepold rollt das Feld von hinten auf

Was sich dann im Finale abspielte, werden die rund 800 Zuschauer sicherlich nicht so schnell vergessen. Je mehr die österreichischen Fans ihren führenden Lokalmator auch anfeuerten, desto besser kamen die deutschen Youngsters ins Spiel. Schrittenlocher nutzte jegliche Schwächen der beiden Führenden gnadenlos aus und ließ sich mit 574 Punkten vom Goldkurs nicht mehr abbringen. Auch der zweite Kühbacher Jonas Krepold lieferte eine Galavorstellung ab. Mit 37 Zählern Rückstand rollte er das Feld von hinten auf, kam im letzten Durchgang auf 170 Punkte, die ihn in der Endabrechnung zu Silber führten. Den frenetisch gefeierten Aufholtriumph vervollständigte der dritte Deutsche Johannes Paulus mit Bronze.

Mit dem Teamwettbewerb des Einzels bestand für die beiden TSVler eine weitere Möglichkeit auf Edelmetall. Durch die vorangegangenen Ergebnisse kam das Quartett um Schrittenlocher, Obermayer, Paulus und Krepold um die Favoritenrolle nicht herum. Nach den ersten beiden Topdurchgängen von Paulus (98 Punkte) und Schrittenlocher (110 Punkte) schienen sie diese Bürde auch meistern zu können, doch die Zähler von Obermayer waren zu wenig für den Griff nach Gold. Den Vorsprung Österreichs konnte auch Krepold nicht mehr aufholen, sodass mit 13 Punkten Rückstand bei Silber Endstation war.

Insgesamt zogen sich die deutschen Nachwuchsschützen in der „Höhle des Löwen“, wie die Steiermark in Eistockkreisen genannt wird, glänzend aus der Affäre. In den Disziplinen Weit-, Einzel- und Mannschaftsschießen lagen sie in der Medaillenwertung knapp vor den Österreichern. (aira)