Premiere am Freitag: Aindling wacht zu spät auf

Ein Auswärtssieg wird erst dann so richtig wertvoll, wenn im nächsten Heimspiel drei weitere Punkte folgen. So hatte sich das der TSV Aindling sechs Tage nach dem 2:0 in Kempten vorgestellt. Doch der FSV Pfaffenhofen legte gegen dieses Vorhaben ein entschiedenes Veto ein, unterstrich seine starken Leistungen in diesem Frühjahr und setzte sich schließlich mit 3:2 Toren verdientermaßen durch.

