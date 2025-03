Auf Aindling wartet in Dachau Kunstrasen

Glanzvoll war das nicht gerade, wie der TSV Aindling am vergangenen Sonntag zum ersten Sieg seit langem kam. Aber die Art und Weise, wie das 2:1 gegen Olching gelang, ist Schnee von gestern; wichtig sind allein die drei Punkte, die der Mannschaft Sicherheit und Selbstbewusstsein verleihen sollten für die kommenden Aufgaben. Etwa am heutigen Samstag, wenn es zum TSV 1865 Dachau geht. Um 14.30 Uhr wird die Landesliga-Partie an der Römerstraße angepfiffen.

