Aindlinger Marktlauf: Erwachsene bereiten Sorgen

Es gibt schon 350 Anmeldungen zum Aindlinger Marktlauf, aber nicht in allen Bereichen. Ein Läuferpaar aus der Region ist auch am Start. Das ist alles geboten.

Das sage noch einer, die Jugend sei träge und nicht mehr so recht zu begeistern für eine sportliche Betätigung. Beim sechsten Aindlinger Marktlauf, der am Sonntag über die Bühne geht, kann davon jedenfalls keine Rede sein. Wie Johannes Frohnwieser als Cheforganisator dazu auf Anfrage mitteilte, lagen Mitte der Woche 350 Anmeldungen vor. Nicht weniger als 190 davon entfielen auf den Nachwuchsbereich. Dieses Interesse ist als gutes Zeichen nicht allein für diese Veranstaltung, sondern für alle Laufevents zu sehen.

Frohnwieser grübelt ein wenig darüber, warum sich die Erwachsenen im Vorfeld eher zögerlich zeigten: „Vielleicht liegt’s an Corona. Aber jetzt tröpfeln’s rein.“ Damit meinte er die Anmeldungen, die unter der Woche eintrafen. Und bis zu den Rennen am Sonntag ist ja auch noch Zeit. Bekanntlich geben viele Sportlerinnen und Sportler erst relativ kurzfristig ihre Nennungen ab. Das Ehepaar Hannah und Michael Sassnink, die einen hervorragenden Namen in der hiesigen Läuferszene haben, werden wieder in der Spitzengruppe erwartet. Diese beiden Teilnehmer vom LC Aichach werden dafür sorgen, dass bei Frauen und bei Männern wieder starke Leistungen erforderlich sein werden, wenn es um die Siegerplätze geht.

Anmeldungen sind via Internet unter der Adresse www.aindling-bewegt-sich.de möglich. Außerdem kann eine Anmeldung am Samstag von 10 bis 17 Uhr im Sportgeschäft Froh-Sport in Aindling sowie am Sonntag bei der Veranstaltung selbst erfolgen, bis spätestens eine Stunde vor dem jeweiligen Rennen. Spätestens 15 Minuten vor dem Start müssen die Unterlagen abgeholt werden. Die Schirmherrschaft hat mit Gertrud Hitzler die Erste Bürgermeisterin der Marktgemeinde Aindling übernommen.

Aindlinger Marktlauf: Das ist alles geboten

Das Programm sieht ähnlich aus wie in den Vorjahren. Ab 10 Uhr werden der Startunterlagen im Rathaus ausgegeben, um 11 Uhr stehen die Eröffnung des Rahmenprogramms sowie die Begrüßung durch die Schirmherrin und den Veranstalter auf dem Programm; zehn Minuten später tritt die „Showtanzgruppe Neukirchen“ auf. Um 11.20 Uhr erfolgt der Start Hobbylauf und Nordic Walking über fünf Kilometer. Um 11.30 Uhr folgt der Auftritt „Fitness Power Jumping“. Um 12.40 Uhr startet der Hauptlauf über zehn Kilometer. Um 12.50 Uhr tritt nochmals „Fitness Power Jumping“ auf, um 13.55 Uhr ist dann wieder die „Showtanzgruppe Neukirchen“ dran. Den Abschluss bild die Kinderläufe um 14.10 Uhr sowie Jugendlauf und Rollirennen über 2,4 Kilometer ab 15 Uhr.

Eine große Zahl von Helferinnen und Helfern sind im Einsatz, es werden zwischen 70 und 80 sein. Johannes Frohnwieser würde sich über zusätzliche Unterstützung in dem Bereich freuen. Dann müssten nicht alle den ganzen Tag über ihren Dienst leisten. Ein umfangreiches Programm gehört ebenfalls zu dieser Veranstaltung, die 2022 ohne Corona-Auflagen stattfinden kann. Im Rahmen der Siegerehrung findet auch eine Verlosung statt.

2016 erlebte der Aindlinger Marktlauf seine Premiere. Seither fließen jedes Jahr 500 Euro als Spende an eine Einrichtung in diesem Ort. 2016 war die Mittelschule dran, es folgten das Katholische Kinderhaus St. Martin, die Grundschule und die Wasserwacht. Nach der Corona-Pause 2020 war im Vorjahr wieder das Katholische Kinderhaus St. Martin an der Reihe. Diesmal darf sich die Freiwillige Feuerwehr auf eine finanzielle Zuwendung freuen. Von allen Sportlerinnen und Sportlern, die am Sonntag ins Ziel kommen, ist jeweils mindestens ein Euro für diese Spende vorgesehen.