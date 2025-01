Glatt gelaufen: Das war beim 40. Aichacher Dreikönigslauf geboten

Als alle Sportlerinnen und Sportler wohlbehalten im Ziel des 40. Aichacher Dreikönigslaufs angekommen waren, fiel die Anspannung sichtbar vom Josef Lechner, dem Vorsitzenden des LC Aichach ab: „Ich bin froh, dass alles so gut geklappt hat.“ Der Grund für seine Erleichterung: Der traditionelle 8,2 Kilometer-Parcours hatte sich am Montag als spiegelglatt erwiesen. Kurzfristig dachte sich das Orgateam des LCA einen Ersatz-Parcours an den Westhängen des Plattenbergs aus. Ein Quad-Fahrer der Aichacher Feuerwehr leitete das 160-köpfige Feld sicher über die teilweise verschneiten und rutschigen Wege.

Horst Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dreikönigslauf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis