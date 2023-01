Mit großem Vorsprung: Dillitz gewinnt Silvesterlauf Pfaffenhofen

Plus Beim Silvesterlauf in Pfaffenhofen ist der Adelzhausener nicht zu schlagen. Ein Fußballteam gewinnt die Mannschaftswertung. Die Feuerwehr Ried wird bejubelt.

Strahlender Sonnenschein, gute Laune, eine entspannte Atmosphäre und toller Laufsport - der sechste Pfaffenhofener Silvesterlauf bot alles, was Lauffans Freude macht. Egal ob aktiv auf dem Parcours oder anfeuernd daneben. Rund 570 Sportlerinnen und Sportler waren heuer in das kleine Glonntal gereist, um das Jahr sportlich ausklingen zu lassen. Ein Drittel stammte aus dem nahen Wittelsbacher Land. Darunter der schnellste Mann des Tages, der Adelzhausener Benjamin Dillitz, der für die LG Stadtwerke München startet.