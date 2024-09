„Highlight der Saison“: Starke Aichacher beim Arge Cup

Es war ein internationales Sportfest: Am vergangenen Wochenende gastierten in Aichach über 300 Athleten aus Bayern, Graubünden, Tessin, Trentino, Vorarlberg, Salzburg, Tirol und Südtirol. Am Freitagabend trafen die Bayern im Gasthaus Wagner zum Kennenlernen ein. Die anderen Mannschaften verteilten sich im Umkreis und kamen zum Teil erst am Samstagvormittag überhaupt im Landkreis an. Nach einem nebeligen Vormittag schien pünktlich zum Einzug der Teams um 13 Uhr die Sonne. Am Abend fand dann ein großes Buffet für alle Helfer, Sportler und Trainer im Gasthaus Wagner statt. Manche Sportler starteten zum Teil in zwei oder drei Disziplinen und mussten sich hier umso mehr stärken.

Der Wettkampfsonntag begann schon um 10 Uhr, mitunter mit Athleten aus der Umgebung. Jakob Baufeld startete über die 110 Meter Hürden. Sein Ziel: unter die 16 Sekunden kommen. Das Ergebnis: 15,94 Sekunden. Dabei sind die 110 Meter Hürden eigentlich nicht Baufelds Paradedisziplin. Er entdeckte im vergangenen Jahr sein Können und arbeitet seitdem daran. Jedoch konnte er es nicht lassen, seine eigentliche Disziplin, den Hochsprung, auszulassen. Dort startete er spontan direkt nach seinem Lauf und kam auf 1,70 Meter.

Icon Vergrößern Der 100-Meter-Lauf beim Arge Alp Cup in Aichach. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Der 100-Meter-Lauf beim Arge Alp Cup in Aichach. Foto: Erich Echter

Der etwas jüngere Daniel Funk lief gleich zweimal an diesem Tag. Zunächst die 200 Meter mit einem „zufriedenstellenden Ergebnis für diesen Zeitpunkt im Jahr“ von 23,05 Sekunden und dann zum Abschluss des Tages als Startläufer in der viermal 400-Meter-Staffel. Für ihn war es dennoch ein „Highlight der Saison“, für Team Bayern im eigenen Stadion antreten zu können.

Seine neue Trainingsbegleiterin Johanna Konrad war ursprünglich für den Weit- und Dreisprung gemeldet. Doch um Verletzungen vorzubeugen, sprang sie ausschließlich am Sonntag beim anspruchsvolleren Dreisprung. Hier gewann sie mit 12,08 Meter. Fast pünktlich wieder um 13 Uhr fingen die Siegerehrungen des Gesamtcups an. Bayern gewann mit 219 Punkten den Arge Alp Cup, danach folgt Tessin und Trentino. Die Platzierung in den jeweiligen Disziplinen gibt die Punktzahl vor. Diese wird dann am Ende zusammengerechnet. (AZ)