WM-Rennen und 18. Geburtstag: Ein besonderer Tag für Leon Ehleider

Der 18. Geburtstag ist schon etwas ganz Besonderes. Für den Oberbernbacher Leon Ehleider war es ein Tag, den er wohl nie vergessen wird. Denn der Kartfahrer nahm an den Weltmeisterschaften, den FIA-Motogames in Valencia teil. „Es war alles sehr aufregend. Das ist der Geburtstag tatsächlich in den Hintergrund gerückt“, so Ehleider. Der Nachwuchsfahrer hatte im Frühsommer von seiner Nominierung für das deutsche Team erfahren. Seitdem fieberte er auf das Rennen in Valencia hin.

Sebastian Richly Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Motorsport Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Valencia Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis