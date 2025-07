Der BC Adelzhausen stellt sein neues Trainerteam vor

Die Fußballer des BC Adelzhausen sind jetzt in die Sommervorbereitung auf eine weitere Saison in der Kreisliga Ost gestartet. Dabei stellte Abteilungsleiter Christian Fottner der Mannschaft laut Mitteilung ein neues Trainerteam um den bewährten Cheftrainer Jürgen Lichtenstern vor. Mit dem 32-jährigen früheren Drittliga-Spieler Thomas Steinherr ist dem BC Adelzhausen ein wahrer Transfer-Coup gelungen.

Steinherr wird Lichtenstern ab sofort als spielender Co-Trainer unterstützen und seine langjährige Erfahrung von mehr als 60 Drittliga- und doppelt so vielen Regionalliga-Spielen mit einbringen. Der Neuzugang trug zuletzt nach seiner Rückkehr aus Traunstein in insgesamt zwei Spielzeiten ein Dutzend Mal das Trikot des TSV Aindling. Die beiden spielenden Trainer werden ab sofort von Michael Albustin, ein 38-jähriges Eigengewächs, an der Seitenlinie unterstützt. Der langjährige Stammtorhüter der ersten Mannschaft, Michael Fottner, kümmert sich fortan um die Torhüter des BCA.

Fußball-Kreisliga: Das sind die weiteren Neuzugänge beim BC Adelzhausen

Zudem wurden beim Tabellensechsten der abgelaufenen Kreisliga-Saison noch weitere personelle Veränderungen bekannt. Abwehrspieler Tobias Kleer, 28, kehrt von der TSG Augsburg an den Römerweg zurück, Torhüter Markus Liehr, 30, kommt aus Deuringen und Mittelfeldspieler Colin Davis, 26, aus Dasing. Metehan Karakurt, ein 23-jähriger Angreifer, war für Eurasburg und zuletzt die Sportfreunde Friedberg aktiv, David Popovic, 28, agierte im Mittelfeld der TSG Augsburg und Jakob Greppmeir, ein 19-Jähriger, der für die Abwehr in Betracht kommt, kickte in Stätzling. (AZ/jeb)

Folgende Testspiele wurden vereinbart: Mittwoch, 9. Juli, 19 Uhr BCA - FC Stätzling; Sonntag, 13. Juli, 15 Uhr VfL Ecknach - BCA; Sonntag, 20. Juli, 15 Uhr BCA - TSV Neusäß; Sonntag, 27. Juli, 15 Uhr BCA - Kissinger SC.