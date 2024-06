Oberbernbach

Wieder kein Aufstieg: Obergriesbach verliert unfassbares Elfmeter-Drama

Was für ein Drama: Der SV Obergriesbach um Doppeltorschütze Noah Schönleben ist gegen den FC Alba Augsburg die überlegene Mannschaft, muss sich aber am Ende im Elfmeterschießen mit 10:11 geschlagen geben und verpasst so den Aufstieg in die Kreisklasse.

Plus Der SV Obergriesbach führt viermal und verliert am Ende im Elfmeterschießen gegen Alba Augsburg mit 10:11. SVO-Trainer Jürgen Zeche kann es nicht fassen.

Von Johann Eibl

Fußball verrückt: Mit diesen zwei Worten kann man das Fußball-Relegationsspiel des SV Obergriesbach gegen FC Alba Augsburg auf einen knappen Nenner bringen. An Dramatik war dieser Krimi in Oberbernbach schwerlich zu überbieten. Nicht weniger als viermal ging Obergriesbach in Führung, doch das reichte nicht zum finalen Jubel. Der war den Augsburgern vorbehalten, die nach einem 4:4 nach Verlängerung im Elfmeterschießen mit 7:6 denkbar knapp die Oberhand behielten und sich für die Kreisklasse qualifizierten, während die Verlierer mit der A-Klasse vorlieb nehmen müssen. Womit der Beweis erbracht war, dass Fußball auch im Dauerregen ausgesprochen viel Spaß bereiten kann.

Fußball: SV Obergriesbach geht per Traumtor in Führung

Jürgen Zeche, 61, ist in der Fußballszene ein alter Hase. Dennoch musste der SVO-Trainer nach diesem Krimi einräumen: "Es ist unfassbar. So was habe ich noch nie erlebt. Die klar unterlegene Mannschaft gewinnt. Meine Leute tun mir leid. Die Leistung war richtig gut. Wir haben einen großen Kampf geliefert." Einer Szene trauerte er besonders nach. Beim Stande von 4:3 kamen seine Leute zu einer Doppelchance, sie hätte die Entscheidung bedeuten müssen. Zunächst scheiterte Raphael Weiß am Keeper, den Abpraller jagte Luca Westermair über die Latte. Der spektakulärste Treffer ging auf das Konto von Noah Schönleben. Von der linken Eckfahne aus traf er zum 0:1 im langen Eck. Egal ob Absicht oder Zufall, es war ein echter Kunstschuss, wie man ihn nur ganz selten zu sehen bekommt.

