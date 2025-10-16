Es wäre Zeit für die ersten Siege

Der zweite Heimspieltag für die Handballerinnen und Handballerinnen des TSV Aichach steht in der Oberliga an. Um 17.15 Uhr beginnt am Samstag die Partie der Frauen gegen die SG Biessenhofen-Marktoberdorf, um 19.30 Uhr folgt das Duell der Männer gegen Mitaufsteiger SVW Burghausen. Diese Doublette ist allein schon aus organisatorischer Sicht ganz im Sinne der Abteilung. Es geht weiter in dieser Richtung. Beide Gegner sind Aufsteiger aus der Bezirksoberliga und zwar jeweils im Alpenvorland. Sie haben sich dort in überzeugender Weise durchgesetzt, doch jetzt läuft es weniger gut für sie. Darf man nun im Aichacher Lager darauf hoffen, dass die ersten Siege bejubelt werden können?

Männer Nicht nur in Aichach, speziell auch in Burghausen macht man in diesem Herbst die Erfahrung, wie dünn die Luft nach einem Aufstieg sein kann. Die Oberbayern zieren ohne Punkt das Ende der Tabelle in der Oberliga Süd, weil sie viermal zum Teil ausgesprochen deutlich verloren haben: in Ottobeuren und Germering sowie daheim gegen Herrsching und Regensburg. 149 Gegentore in diesen vier Auftritten lassen gewisse Schlüsse zu. Gegenüber der vergangenen Saison gab es beim SVW keine gravierenden personellen Veränderungen.

Solche Überlegungen interessieren Aichachs Trainer Andreas Hollerweger vor dem zweiten Heimspiel nur am Rande: „Diese Woche ist klar für uns: Wir schauen nur auf uns, wir wollen dem Gegner unser Spiel aufdrängen.“ Zusammen mit seiner Frau Patricia, die ebenfalls als Trainerin fungiert, erwartet er eine deutliche Reaktion auf den jüngsten Auftritt in Eichenau, wo der TSV vor allem in den ersten 20 Minuten so manches vermissen ließ. Gegen das Schlusslicht werden die Aichacher voraussichtlich in der gleichen Formation antreten wie zuletzt. Eine Formation also, die Gelegenheit zur Rehabilitation erhält. Eins war nach dem ersten Heimspiel (28:28 gegen Dietmannsried) klar zu erkennen: Mit dem Publikum im Rücken hat das TSV-Team jedes Mal seine Chance.

Frauen Ein Thema überdeckt alle anderen Fragen vor der Partie am Samstag: Wie geht es Iva Vlahinic, die zuletzt in Gräfelfing mit einer Knieverletzung ausscheiden musste? Hier haben sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet. Ein vorderes Kreuzband ist gerissen und ein Meniskus ist in Mitleidenschaft gezogen worden, so weit das Ergebnis einer Untersuchung per MRT. Für die Spielerin ein Drama - denn damit ist die Saison für sie gelaufen - und ebenso für die Mannschaft, die im Laufe der Woche damit zu tun hatte, mit dieser Hiobsbotschaft fertig zu werden. „Das müssen wir kompensieren“, sagt Trainer Manfred Szierbeck und schickt gleich hinterher: „Was wir nicht können.“ Weil er keine zweite Handballerin in seinem Kader hat, die auf der Position der Spielmacherin mit dieser Qualität agieren könne. „Das tut mir leid, weil sie eine Vollblutspielerin ist“, drückt Szierbeck sein Bedauern darüber aus, dass nach dem Abgang von wichtigen Sportlerinnen im Frühjahr nun noch eine weitere Stammkraft nicht zur Verfügung steht.

Mit von der Partie werden am Samstag wieder Hanna Fischer und auch Nadine Langenwalter sein. Der Gegner aus dem Allgäu ist gut in die Runde gestartet. Die SG, die zuhause Herrsching II bezwang und zuvor in Landshut klar gewinnen hatte, ehe sie in Ebersberg chancenlos war, konnte sich mit einigen Rückkehrerinnen verstärken. „Wenn die mitspielen“, fürchtet Szierbeck, „dann sind sie eine Klasse besser. Aber das ist für uns zweitrangig.“ Für die Mannschaft des TSV Aichach komme es erneut darauf an, die Fehlerquote zu verringern und keine Bälle wegzuwerfen. Diese Forderungen - das weiß er selber nur zu gut - formuliert er bereits seit Wochen, doch daran geht kein Weg vorbei.