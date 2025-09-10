Aus Friedberg an die Spitze: Wasserski-Talent Phoenix Baumgardt setzt ihre Erfolgsserie fort

Während Badegäste am Friedberger Baggersee die letzten Sommertage genießen, herrscht an der benachbarten Wasserskianlage eine ganz andere Stimmung: Phoenix Baumgardt, dreifache Jugend-Europameisterin im Slalom, absolviert ihre letzten Trainingseinheiten vor den Deutschen Meisterschaften in Nordrhein-Westfalen.

„Für die Deutschen Meisterschaften habe ich mir keine festen Ziele gesetzt. Mir geht es darum, gut vorbereitet zu sein und einfach das Beste aus mir herauszuholen“, sagt die 20-jährige Friedbergerin erstaunlich gelassen. Dabei hat sie erst kürzlich beim Slovak Open für Aufsehen gesorgt: Gegen die dominanten österreichischen Schwestern Nadine und Bianca Schall – Letztere amtierende Weltmeisterin – gelang ihr gleich im ersten Lauf ein neuer persönlicher Rekord. Mit zwei Bojen bei 10,75 Meter Leinenlänge übertraf sie beide Konkurrentinnen und feierte einen Überraschungssieg, der in der Szene für Gesprächsstoff sorgte.

Wasserski-Talent aus Friedberg meistert Rückschläge und feiert Comeback

Ihr Weg an die Spitze war vergleichsweise kurz. Ursprünglich turnte Baumgardt beim TSV Friedberg auf dem Trampolin, bis sie über eine Vereinskollegin zum Wasserski fand. Den Sommer 2018 verbrachte sie erstmals intensiv auf dem Wasser, ein Jahr später folgte schon der Durchbruch: Ohne systematisches Training gewann sie auf Anhieb die Deutsche Jugendmeisterschaft im Slalom. „Bis dahin war Wasserski eher ein Sommerhobby. Der Erfolg hat mir Selbstvertrauen gegeben und gezeigt, dass ich den Sport ernst nehmen sollte“, erinnert sie sich.

Doch es gab auch Rückschläge. 2021 erlebte Baumgardt bei der Europameisterschaft ein Debakel – mit der Folge, dass sie aus dem Bundeskader gestrichen wurde und damit finanzielle sowie sportliche Unterstützung verlor. Ihre Reaktion: mehr Disziplin. „Ab 2022 habe ich im Sommer fast täglich trainiert und mein Training viel strukturierter gestaltet. Das war ein großer Unterschied zu den Jahren davor.“ Die Anlage in Friedberg hat zwar eine lange Tradition, bietet aber nur begrenzte Trainingsmöglichkeiten – entsprechend sorgfältig musste Baumgardt ihre Einheiten planen.

Phoenix Baumgardt aus Friedberg gehört zur Spitze im Wasserski. Ihr Training absolviert die 20-Jährige regelmäßig an der Anlage am Friedberger Baggersee. Foto: Allen Xu

Die Mühe lohnte sich: Schon 2022 gewann Baumgardt erneut den Europameistertitel und stellte mit 1,5 Bojen bei elf Meter Leinenlänge einen 13 Jahre alten U19-Rekord ein. „Der Sieg 2022 war pure Euphorie. Nach dem Tiefpunkt im Jahr davor hat er mir das Selbstvertrauen zurückgegeben und gezeigt, dass ich es auch ohne Bundeskader schaffen kann.“

Familie Baumgardt als Rückhalt: Unterstützung auf dem Weg zur Wasserski-Spitze

Großen Anteil an ihrem Weg hat auch ihre Familie. Vater Michael Baumgardt hat sie von Anfang an begleitet. „Im Sport lernt man, etwas durchzustehen und Frustrationstoleranz aufzubauen. Das ist für mich die beste Vorbereitung aufs Leben“, sagt er.

Früher musste er seine Tochter zum Training überreden – „irgendwann war es dann umgekehrt und ich habe gesagt: Papa, wir gehen jetzt“, erzählt Baumgardt schmunzelnd. Auch in schwierigen Momenten konnte sie sich auf ihre Eltern verlassen: „Vor wichtigen Wettkämpfen habe ich manchmal angerufen, wenn mich etwas belastet hat. Sie haben mir geholfen, den Kopf freizubekommen und mich auf das Positive zu konzentrieren.“

Phoenix Baumgardts Sieg beim diesjährigen Slovak Open – ausgerechnet gegen die amtierende Weltmeisterin – sorgte in der Szene für eine kleine Sensation. Foto: Peter Jäzva Jeensky

Doch nicht nur der Sport begeistert sie: Auch an handwerklichen und kreativen Tätigkeiten wie Basteln und Backen hat Baumgardt große Freunde. „Ich war schon immer ein kreatives Kind“, erzählt sie. „Wenn jemand etwas Besonderes brauchte, kam er oft zu mir – sogar Torten habe ich gerne gebacken.“ Nach dem Abitur möchte sie deshalb ein Studium im Bereich Design und Gestaltung aufnehmen.

Parallel will sie ihre sportliche Karriere fortsetzen. Auch wenn noch offen ist, wo sie studieren wird und wie sich alles organisatorisch regeln lässt, ist sie zuversichtlich, Studium und Sport miteinander vereinbaren zu können. „Wenn ich in Deutschland studiere – etwa in Berlin oder München – gibt es genügend Anlagen, an denen ich weiter trainieren kann. Viele Trainings sind ohnehin abends, das lässt sich also gut mit dem Studium kombinieren. Irgendwie werde ich einen Weg finden, beides unter einen Hut zu bringen.“

Phoenix Baumgardt zwischen Zukunftsplänen und dem Traum von WM-Titeln

Besonders gespannt ist sie auf die kommende Europameisterschaft, bei der auch die Schall-Schwestern am Start sein werden – und die Strecke ausgerechnet in entgegengesetzter Richtung zu ihrer gewohnten Trainingsbahn verläuft. Doch wie immer legt sie sich nicht auf eine Medaille fest, sondern will vor allem „das Beste aus mir herausholen“.

Langfristig denkt die Friedbergerin aber größer: „Mein größter Traum ist es, Weltmeisterin zu werden – am liebsten so bald wie möglich. Ich weiß aber auch, dass die Hochleistungsjahre begrenzt sind. Deshalb will ich in den nächsten Jahren so viele Titel wie möglich sammeln.“