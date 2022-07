Pipinsried

06.07.2022

Benny Rauch aus Pipinsried ist Weltmeister im Kickboxen

Der Pipinsrieder Benny Rauch ist in Orlando in Florida Weltmeister im Kickboxen geworden.

Plus Der 40-jährige Pipinsrieder erkämpft sich bei der Weltmeisterschaft in Florida einen ersten und einen zweiten Platz. Sein Erfolg hat sich schon länger angedeutet.

Von Evelin Grauer

Den größten Erfolg seiner sportlichen Karriere hat am Wochenende Benny Rauch aus Pipinsried (Markt Altomünster) gefeiert. Der 40-Jährige wurde in Orlando in Florida Weltmeister im Kickboxen. Bei der WM der International Sport Kickboxing Association (ISKA) siegte er in der Klasse Ü35 und wurde in der offenen Männerklasse Ü18 Zweiter.

