Der Ring ist sein Wohnzimmer: Wie sich Isuf Kelmendi an die Spitze boxen will

Plus Mit vier Siegen aus vier Kämpfen startet Isuf Kelmendi in seine Karriere als Profiboxer. Der Pöttmeser hat große Ziele. Wie der 21-Jährige zum Boxen kam.

Ob national oder international: Isuf Kelmendi aus Pöttmes konnte bereits mit 21 Jahren vier Siege als Profiboxer einfahren und sein vielversprechendes Potenzial unter Beweis stellen. Nun möchte er seinen Weg ganz nach oben gehen, genauso wie einst seine Vorbilder Muhammad Ali, Mike Tyson und Wladimir Klitschko. Wie der Senkrechtstarter aus Pöttmes tickt und wie er sich auf seine Kämpfe vorbereitet.

Mit sieben Jahren hat der gebürtige Schrobenhausener erste Kämpfe angesehen und sein Interesse für das Boxen entdeckt. Ab da war für ihn klar, dass er eines Tages Profiboxer werden will. In seiner Kindheit waren die Möglichkeiten dafür begrenzt, weshalb er zunächst im Fußball aktiv war. Jedoch hatte er immer das Boxen im Hinterkopf. Erst mit 17 Jahren konnte er die ersten Schritte im Ring machen, nachdem sein älterer Bruder Shkelqim Kelmendi seine Laufbahn als Fußballer beendet hatte, um seinem jüngeren Bruder die Fahrten ins Training zu ermöglichen.