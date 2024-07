Odelzhauser Michael Teuber nimmt zum siebten Mal an Paralympics teil

40 Tage vor der Eröffnung der Paralympischen Spiele am 28. August ist das Team Deutschland Paralympics für Paris in einer Pressekonferenz vorgestellt worden und damit ist es offiziell: Der Odelzhausener Michael Teuber wurde für seine siebten Paralympics nominiert. Wie sich der Paracycler auf die Spiele vorbereitet und warum ein Sturz beinahe das Aus bedeutet hätte. Nachdem Teuber im Qualifikationsjahr 2023 mit WM-Silber im Einzelzeitfahren das höchste Qualifikationskriterium erfüllte und es im Mai trotz eines schweren Trainingsunfalls im März mit Zeitfahr-Silber im Weltcup bestätigte, folgte das Nominierungsgremium dem Vorschlag von Bundestrainer Gregor Lang. Die Sommerspiele in Paris sind bereits die siebten Paralympischen Spiele für den 56-Jährigen. 24 Jahre liegen zwischen seinem ersten Einsatz bei den Spielen in Sydney 2000 und heute.

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Michael Teuber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Paralympics Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis