Pöttmeser Turniertag: Sogar eine Weltmeisterin reitet auf Gut Sedlbrunn

Erstmals seit 2019 wird der Ort südlich von Pöttmes wieder zu einem kleinen Mekka des Pferdesports. Das ist auf Gut Sedlbrunn beim Reitturnier alles geboten.

Gut Sedlbrunn, idyllisch gelegen südlich von Pöttmes, hat sich seit vielen Jahren zu einem beliebten Treffpunkt von Reiterinnen und Reitern sowie ihren Anhängern entwickelt. Doch diese Tradition musste einen schweren Dämpfer hinnehmen. Seit 2019 fand dort kein Pferdeturnier mehr statt, die Corona-Pandemie war schuld an der Zwangspause. An den kommenden zwei Wochenenden ist jetzt aber wieder jede Menge geboten auf Gut Sedlbrunn.

Am kommenden Osterwochenende sind 400 Starts vorgesehen in einem Zeitraum von 8 bis 22 Uhr, also teilweise unter Flutlicht. Eine Woche später umfasst die Meldeliste 205 Teilnehmer aus zwölf Nationen mit 788 Pferden.

Wer in den nächsten Tagen den kleinen Ort im Nordwesten des Landkreises Aichach-Friedberg mit Transportern ansteuert, in denen die edlen Vierbeiner mehr oder weniger weite Fahrten zu bewältigen haben, gehört ganz unterschiedlichen Leistungsklassen an. Den prominentesten Namen weist dabei Simone Blum auf, die 1989 in Freising geboren wurde. Sie ist die Tochter von Jürgen Blum, der als Vielseitigkeitsreiter an den Olympischen Spielen 1996 teilnahm. Simone Blum lebt in Zolling bei München und hat das Lehramtsmasterstudium in Biologie und Chemie abgeschlossen. Sie hat geheiratet und ist seit drei Jahren Mutter. Als Vielseitigkeitsreitern startete sie und wechselte dann zum Springsport. Ihr bislang größter Erfolg: 2018 bei der Weltmeisterschaft in Tryon (USA) holte sie Bronze mit der Mannschaft und Gold im Einzel als Springreiterin.

Reitsport: Auf Gut Sedlbrunn starten die Pöttmeser Turniertage

Sophie Felbier, Mädchenname Schuster, ist für die Turnierleitung zuständig, wobei sie unter anderem auf die tatkräftige Unterstützung ihres Vaters Hans bauen darf, bei dem über viele Jahre hinweg die Fäden zusammen liefen. In den vergangenen vier Jahren ist der Kontakt zur Pferdeszene nie abgerissen, viele Anrufer wollten wissen, wann denn an diesem Ort wieder geritten wird. „Die haben sich riesig gefreut“, sagt sie nun über die Reaktionen, als der Neustart verkündet werden konnte.

Solche Aussagen unterstreichen den Stellenwert der Veranstaltung und den guten Ruf, den sie sich erworben hat. In gewisser Weise kann man auch von einem Familienfest sprechen. Sophie Felbier hat vier Geschwister, die ebenfalls mithelfen. Das gilt auch für die Eltern, die Großeltern und ihren Ehemann. Daneben werden zur Durchführung auch externe Kräfte benötigt, etwa in Form von Tierärzten und Juroren oder von Mitarbeitern, die an der Meldestelle ihren Dienst verrichten. Und nicht zu vergessen die Gastronomie, denn die Versorgung mit Speisen und Getränken gehört ebenfalls dazu.

„Wir sind richtig motiviert und freuen uns darauf, dass es losgeht“, versichert Felbier und freut sich darüber, dass bislang der Wettergott gut mitspielt. Zum reichhaltigen Programm (siehe Zeitplan) gehört nicht zuletzt auch der Große Preis des Wittelsbacher Landes. Am Sonntag, 16. April, veranstaltet der Schleppjagdverein von Bayern, der nicht weit davon entfernt südlich von Gundelsdorf angesiedelt ist, eine Schauschleppe. Ein Spektakel, das man nicht alle Tage erlebt und das ein wenig erinnert an längst vergangene Zeiten.