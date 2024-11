Aufatmen nach Sieg im Kellerduell: Aichach gibt rote Laterne ab

Den zweiten Sieg in Folge feierten die Ringer des TSV Aichach in der Landesliga Süd. Beim TSV St. Wolfgang gewannen die Paarstädter mit 26:21 und gaben die rote Laterne an den Konkurrenten ab. Für beide Mannschaften geht es im Tabellenkeller um den Abstieg. Nach der Hinrundenniederlage war es für den TSV Aichach wichtig, mit dem Gegner nach Punkten gleichzuziehen. Für Aichach gibt es weitere gute Nachrichten, denn mit Dawid Walecki kehrt ein Leistungsträger zurück auf die Matte.

