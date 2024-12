Auswärtssieg in Kottern: Aichacher Ringer bleiben im Fahrwasser

Die letzten drei Kampftage der Ringer-Landesliga Süd waren und werden noch wichtig für die Aichacher Ringer. Der Klassenerhalt liegt in der eigenen Hand und so spiegelt das auch die Einstellung der Mannschaft wider. Nachdem vorige Woche beinahe der Tabellenführer TV Traunstein gegen die Wittelsbacher gestrauchelt ist, knickte am vergangenen Wochenende der Drittplatzierte TSV Kottern ein. Mit einem breiten Kader kann der TSV Aichach bis zum Ende der Saison Klasse präsentieren und besiegt die gegnerische Aufstellung mit einem 22:25 Auswärtssieg.

