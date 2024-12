Trotz kampflosen Duellen: Aichach muss hart für Sieg kämpfen

Im vorletzten Mannschaftskampf der Landesliga Süd besuchte der ESV München-Ost die Ringer des TSV Aichach. Die Münchner hatten verletzungsbedingt eine dünne Aufstellung, doch die antretenden Ringer waren dafür umso hochkarätiger. Obwohl damit die Heimmannschaft bereits 24 Zähler vor Kampfbeginn in Führung war, waren die Lücken vor allem in denjenigen Gewichtsklassen, in denen die Aichacher sowieso gepunktet hätten. Der Endstand von 32:20 war hart erkämpft und die Wittelsbacher feierten ihren vierten Sieg.

