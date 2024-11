Wieder im Pech: Aichacher Ringer bleiben sieglos

Auch im ersten Kampf der Rückrunde mussten sich die Ringer des TSV Aichach geschlagen. Der AC Penzberg stand nicht schlechter da als in der Hinrunde und konnte einen knappen Sieg von 26:24 erkämpfen. Die Aichacher Ringer hatten das maximale Potenzial aus der Mannschaft aufgestellt und vor allem in den unteren Gewichtsklassen umgestellt. Zwei unglücklich schnelle Schulterniederlagen besiegelten die nächste Niederlage. Der letzte Sieg von Felix Boussad änderte zwar nichts mehr an der Niederlage, war dennoch der Höhepunkt des Abends. Der jugendliche Catalin Nichita bewies zwar sein Können, musste aber am Ende dennoch Lehrgeld zahlen.

