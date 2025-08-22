Fußball - Kreisliga Ost Scharbatke trifft in beide Tore, Zell viermal das Aluminium

Der Donnerstagsspieltag in der Kreisliga Ost liefert zahlreiche Kuriositäten. Schon am Sonntag stehen die nächsten Partien an - inklusive Stadtderby und Familienduell.