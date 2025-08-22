Icon Menü
Fußball - Kreisliga Ost

Scharbatke trifft in beide Tore, Zell viermal das Aluminium

Der Donnerstagsspieltag in der Kreisliga Ost liefert zahlreiche Kuriositäten. Schon am Sonntag stehen die nächsten Partien an - inklusive Stadtderby und Familienduell.
Von David Libossek
    Inchenhofens Schlussmann Philipp Schreier kann nur noch staunend zuschauen, wie der Freistoß von Matthias Steuerer in seinem Tor einschlägt. Foto: Helmut Steurer

    Europa-League-Flair für die Kreisligisten: Am Donnerstagabend ging ein kompletter Spieltag über die Bühne. Schon am Sonntag stehen die nächsten Begegnungen an. Ein Überblick über den Doppelspieltag.

