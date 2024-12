Rehling gelingt Überraschungscoup gegen Spitzenreiter Gundelsdorf

Das hatten selbst die größten Optimisten nicht erwartet, dass der Klassenprimus der Oberbayernliga West, die Tagbergschützen aus Gundelsdorf, ausgerechnet gegen den Außenseiter Alpenrose Rehling in einem dramatischen Finale die ersten Punkte abgeben muss. Gundelsdorf kassierte am vierten Wettkampftag die erste Niederlage, und das auch noch an den heimischen Schießständen. Die Entscheidung fällt mit dem letzten Schuss. Die ebenfalls in Gundelsdorf angetretenen Todtenweiser verbuchten zwei Siege und schoben sich auf Rang drei vor.

Josef Abt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gundelsdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Todtenweis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis