Schützengau Pöttmes-Neuburg ehrt seine Gewinner

Die erfolgreiche Rundenwettkampfsaison 2024/2025 fand seinen krönenden Abschluss im Schützenheim Holzheim-Riedheim und viele Aufsteiger und Jungschützen konnten sich an diesem Abend feiern lassen. Mit der reibungslosen verlaufenen Wettkampfsaison zogen der Erste Gausportleiter Wolfgang Lang und der Erste Gauschützenmeister Markus Mayr eine positive Bilanz und begrüßten viele aktive Schützinnen und Schützen beim Gastgeber Hubertus Riedheim Schönesberg.

In seiner Ansprache durfte Erste Gauschützenmeister Markus Mayr mit Stolz darauf hinweisen, dass insgesamt 265 Mannschaften mit 1148 aktiven Schützen daran teilgenommen hatten. Zuvorderst wurden aber die Siegermannschaften in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole, Auflage Luftpistole, Auflage Luftgewehr, Zentralfeuer und KK Sportpistole geehrt. Dabei wurden unter anderem die drei Aufsteiger bei Alpenrose Grimolzhausen und den Tagbergschützen Gundelsdorf hervorgehoben.

Tagbergschützen Gundelsdorf für den ersten Platz in der Oberbayernliga West geehrt

In der Disziplin Luftpistole von der Gauliga bis zur G-Klasse zählten die Grimolzhauser Schützen Andreas Huber mit 357,63 Ringen und Felix Neff mit 346,50 Ringen zu den ringbesten Schützen. In der Gauliga der Disziplin Luftgewehr-Auflage wurde Gottfried Schmid von den Tagbergschützen Gundelsdorf mit 317,66 Ringen ausgezeichnet.

Am Ende der Veranstaltung wurde den Tagbergschützen Gundelsdorf noch zu ihrem überragenden ersten Platz in der Oberbayernliga West gratuliert. Mit den Schützen Michaela Meier, Roland Obermaier, Michael Schaitz, Hanna Brecheisen und Alexander Kröpfl schafften diese dann im Aufstiegskampf den dritten Platz und sicherten sich so den Aufstieg in die Bayernliga.