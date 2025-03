Gau Altomünster: Das sind die neuen Gaumeister

Zum Höhepunkt der Gaumeisterschaften im Sportzschützengau Altomünster zählt seit Jahren das Gaufinale in der offenen Klasse für Luftgewehr, Luftpistole und Luftgewehr-Auflage. Die acht besten Schützen aus den Gaumeisterwettkämpen wurden für das Finale in den verschiedenen Disziplinen gesetzt, die Moderation übernahm der Gausportleiter Manfred Prummer am Schießstand in Kleinberghofen.

Mit der Luftpistole qualifizierten sich folgende Schützen zum Finale: Christian Füracker (372 Ringe, Gumpersdorf), Martin Oßwald (369, Kleinberghofen), Krassimir Iwanow (362, Altomünster), Matthias Pucher (Kleinberghofen), Karsten Klabis (Tödtenried), Florian Hammerschmidt (Gumpersdorf), Gerhard Templer (Altomünster) und Maximilian Guba (Adelzhausen). Mit dem letzten Finalschuss fiel die Entscheidung: Martin Oßwald sicherte sich mit einer 10,0 den ersten Platz mit 224,6 Ringen vor Christian Führacker (8,0/222,9) und Krassimir Iwanov.

Das Gaumeisterfinale mit der Luftpistole gewann Martin Oswald (Mitte) zweiter Christian Füracker (links) und dritter Krassimir Iwavov. Foto: Peter Haug

Mit dem Luftgewehr-Auflage gab es folgende Reihenfolge der Qualifikation: Dieter Schechner (318,8, Kleinberghofen), Johann Felber (315,6, Unterzeitlbach), Jan Ebel (315,3, Pipinsried), Peter Finsterer (Kleinberghofen), Heinz Schneele (Unterzeitlbach), Kurt Münch (Kleinberghofen), Christine v. Knorre (Kleinberghofen) und Jakob Gschwendtner (Altomünster). Hierbei war von Anfang an zu erkennen, dass Dieter Schechner zum dritten Mal in Folge den Titel holen wollte. Das gelang ihm: Er gewann mit 253,4 Ringen vor seinem Vereinskollegen Peter Finsterer (251,4) und Jan Ebel.

Die acht Besten mit dem Luftgewehr waren ebenfalls zum Finale an den Stand gegangen: Sebastian Frohnwieser (407,1, Niederdorf), Selina Schaipp (403,8, Unterzeitlbach), Andreas Glas (402,0, Niederdorf), Sophia Pfündl (Niederdorf), Jonas Hirschvogel (Unterzeitlbach), Markus Kerle (Wollomoos), Gina Prems (Unterzeitlbach) und Stefan Petschauer (Tandern). Jonas Hirschvogel brachte sich nach den ersten zehn Schuss schnell in Führung, doch die reichte nicht. Sebastian Frohnwieser entschied das Duell letztlich klar für sich, errang mit 243,0 Ringen vor Jonas Hirschvogel (237,2) den Gaumeistertitel.