Tagberg Gundelsdorf vor Bayernliga-Start: Formstark und voller Vorfreude

Einen Hauch von Sisyphos versprühte die Geschichte von Tagberg Gundelsdorf ja schon. Jenem Königssohn aus der griechischen Mythologie, der sich mit dem Gott der Unterwelt anlegt und zur Strafe einen Felsblock einen Hang hinaufrollen muss. Kurz vor dem Gipfel entgleitet ihm der Stein jedoch stets - und er muss von Neuem beginnen. Nun haben es die Luftgewehrschützen aus dem Pöttmeser Ortsteil eher mit Dauerrivale Unterstall als mit der Unterwelt zu tun. Doch auch Tagberg stand vier Schießzeiten hintereinander unmittelbar vor dem Ziel, qualifizierte sich Jahr für Jahr für die Aufstiegskämpfe zur Bayernliga - und scheiterte.

Im April aber haben die Gundelsdorfer ihren ganz persönlichen Felsbrocken die letzten Zentimeter nach oben gedrückt. Sie schafften nach 15 Jahren in der Oberbayernliga den Sprung ins bayerische Oberhaus. Am Sonntag ist es so weit: In Pobenhausen tritt Tagberg erstmals in der Bayernliga an die Stände. „Alle im Verein sind ganz heiß“, sagt Gottfried Schmid. Der Sportliche Leiter der Tagbergschützen klingt hörbar aufgeregt. Zumal die Vorbereitung auf die Saison vielversprechend lief.

„Letzte Saison haben wir 1934 Ringe im Schnitt geschossen, in den sechs Probe-Wettkämpfen lagen wir da um rund zehn Ringe drüber“, berichtet Schmid. Damit bewegte man sich in den Testschießen auf Augenhöhe mit Zweitligisten. Unterstall wurde mit 4:1 (1955 Ringe) regelrecht überrollt, bei der hauchdünnen Niederlage in der Generalprobe gegen die FSG Titting gelangen gar 1958 Zähler. Das Ensemble trainiere ehrgeizig, arbeitete akribisch, lobt Schmid. Kein Wunder: So lange hatte es vergeblich an der Tür zur Bayernliga geklopft, gekratzt und gerüttelt. Jetzt hat sie sich geöffnet - umso größer ist nun der Ansporn.

Auch wenn Schmid genau weiß: „Vorbereitung ist Vorbereitung und Wettkampf ist Wettkampf.“ Schließlich ist der Druck noch einmal ein anderer, wenn es um Punkte geht. „Die Gegner sind unsere Kragenweite“, ordnet Schmid die Auftakt-Kontrahenten Pobenhausen und Staudheim ein. Der Sportliche Leiter hofft mit Blick auf die starke Vorbereitung, dass sein Quintett die Aufgaben „selbstbewusst, aber keinesfalls abgehoben angeht“. Wenngleich er anmerkt: „Wenn wir die 1944 Ringe bestätigen können, dann sind wir in dieser Liga gut dabei - dann wird es eine gute Saison.“ Zumal mit Ulrike Schmid - kein Verwandtschaftsgrad - eine weitere starke Schützin zum Aufgebot gestoßen ist. „Sie kommt von Edelweiß Reicherstein, hat in den Gauwettkämpfen 387 Ringe im Schnitt geschossen“, sagt Gottfried Schmid über den Neuzugang.

Schmid und Schmid werden ein Novum in der Bayernliga erleben: Tagberg trägt nämlich gleich drei Heimkämpfe aus. „Das ist ein Riesenglück und ein Pluspunkt für uns. Normalerweise hat man als Aufsteiger nur einen“, kommentiert Schmid. Weil es in dieser Saison allerdings drei statt zwei Neulinge gibt, fehlte ein Austragungsort - Gundelsdorf bot sich an, erhielt die Zusage. Und weil in Pobenhausen das Bürgerhaus - in dem auch die Schießstände sind - am 8. März wegen der Landtagswahl nicht zur Verfügung steht, wurde dieser Kampf ebenfalls in den Pöttmeser Ortsteil verlegt. Tagberg wäre an diesem Tag eine der Gastmannschaften gewesen.

Eine Besonderheit bietet auch der Auftakt gegen Staudheim. Topschützin von Winterlust ist Jessica Kröpfl, die Schwägerin des Gundelsdorfer Schützenmeisters Alexander Kröpfl und einst selbst für Tagberg an den Ständen. „Wir freuen uns auf das Wiedersehen“, sagt Schmid, der herausfordernd hinterherschiebt: „Mal schauen, was Mike (Tagbergs Nummer eins Michael Schaitz, Anm. d. Red.) mit ihr macht. Der schießt derzeit 395,7 Ringe im Schnitt.“ Die Aufsteiger strotzen vor Zuversicht. Warum auch nicht: Sie sind schließlich gerade ihren Felsbrocken losgeworden.