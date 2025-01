Inklusives Tanzen: TSC Friedberg bietet ganz besonderen Kurs an

Pure Lebensfreude. Das ist es, was sofort auffällt, wenn man die Tür zur Eingangshalle der Theresia-Gerhardinger-Grundschule in Friedberg öffnet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des inklusiven Tanzkurses des TSC Friedberg strahlen. Am liebsten möchte man gleich mitmachen, sich auch zur Musik bewegen. „1,2,3, tap, 1,2,3, tap – und jetzt der Dönerspieß.“ Die Stimme von Heinz Bolleininger ist zu hören. Ein Dönerspieß beim Tanzen? Schnell wird klar, was gemeint ist. Denn was sich so lustig anhört, ist die anschauliche Beschreibung einer Drehung mit dem Partner.

