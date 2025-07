Der schwerste Gegner ist das Wetter

„Das Turnier unter diesen Wetterbedingungen (fast) termingenau über die Bühne zu bekommen, war eine Glanzleistung“, lobte Siegfried Baumüller als Vertreter der Tennisgemeinschaft Aichach-Friedberg die Organisatoren Stefan Beier und Markus Deiml überschwänglich. Und das mit Recht, denn die beiden hatten es zusammen mit vielen weiteren Helfern des ausrichtenden TC Mering geschafft, die 49. Tennis-Kreismeisterschaften fast reibungslos durchzuführen. Vor allem am total verregneten Samstag, als man alle Spiele in die Meringer Tennishalle und auf die sechs Plätze in der Halle des TC Augsburg verlegen musste, war man gefordert. Doch dadurch konnte der Finaltag am Sonntag gerettet werden. Am Morgen gab es da zwar nochmal einen kurzen heftigen Schauer, aber ab 12 Uhr konnten knapp 200 Zuschauer auf allen Plätzen hochklassiges Tennis bewundern.

